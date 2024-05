Vincent Kompany aurait un accord de principe pour devenir l'entraîneur du Bayern

Vincent Kompany (38 ans), entraîneur de Burnley relégué en 2e division anglaise cette saison, est proche de rejoindre le Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel au poste d'entraîneur, affirment plusieurs médias allemands et anglais, mercredi soir.

Selon le quotidien allemand Bild et la télévision allemande Sky, un accord de principe a été trouvé entre le Bayern et Vincent Kompany pour que le Bruxellois devienne le prochain entraîneur du club munichois. Selon plusieurs sources, le Bayern est proche d'un accord avec Burnley, où Kompany a encore quatre années de contrat.

Le Bayern n'est pas parvenu à convaincre Xabi Alonso, qui a annoncé fin mars rester sur le banc de Leverkusen, puis Julian Nagelsmann (Allemagne) et Ralf Rangnick (Autriche). L'idée d'un maintien de Tuchel avait ressurgi après le parcours en Ligue des champions (élimination de justesse en demi-finales contre le Real Madrid). Elle n'a pas non plus abouti.

Passé par Hambourg quand il était joueur (2006/08) avant de rejoindre Manchester City (2008/19), Vincent Kompany a débuté sa carrière d'entraîneur à Anderlecht, à l'été 2019, passant une saison comme entraîneur-joueur.

À l'été 2022, Kompany a pris les rênes de Burnley et a remporté au printemps 2023 le titre de champion de la 2e division anglaise avec 101 points. Mais il n'est pas parvenu à se maintenir, finissant la saison 2023/24 à la 19e place de Premier League avec un bilan de 24 points en 38 matchs après avoir débuté par 11 défaites en 13 rencontres.