Elfyn Evans s'impose en Suède et rejoint Thierry Neuville, 6e, en tête du général

(Belga) Elfyn Evans (Toyota Yaris) a remporté le Rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), dimanche, dans le comté de Värmland. Le Britannique a devancé l'Estonien Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe). Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) a pris la troisième place au détriment du Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris). Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) s'est classé sixième.

Une seule spéciale, la power stage, était au programme dimanche, à Likenäs (21,19 km). Evans partait avec une avance confortable, à savoir 17.2 sur Tänak, 28.8 sur Ogier et 29.3 sur Rovanperä. Thierry Neuville occupait la sixième place à 39.2. Evans, qui n'a pas pris de risque, a conservé 12.7 sur Tänak et 20.2 sur Rovanperä, lequel a dépassé Ogier (+23.6) en signant le meilleur temps de la power stage. Neuville, auteur du deuxième temps de la dernière spéciale, reste sixième à 33.8. Evans signe, à 31 ans, la deuxième victoire de sa carrière après le rallye de Grande-Bretagne 2017. Le Britannique et Neuville, vainqueur de la première manche à Monte-Carlo, se partagent la tête du championnat avec 42 points, Ogier suit à 5 longueurs. Le Rallye de Suède, seul rendez-vous à se disputer dans des conditions 100% hivernales, a été raccourci en raison du manque de neige et de glace. Le parcours de l'édition 2020, autour de Torsby (centre-ouest de la Suède), n'a comporté que neuf spéciales au lieu de dix-neuf. La prochaine manche aura lieu au Mexique du 12 au 15 mars. (Belga)