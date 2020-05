Formule E Race At Home Challenge - Stoffel Vandoorne encore 2e de la 5e manche remportée par Oliver Rowland

(Belga) Stoffel Vandoorne continue à s'illustrer dans les courses sur simulateur. Le pilote Mercedes de Formule E a terminé 2e de la 5e manche du championnat virtuel "Race At Home Challenge" disputé sur le tracé du circuit de Berlin. Il s'agit de la troisième course consécutive (après Monaco et Hong Kong) que le Courtraisien termine au 2e rang. Auteur de sa 3e pole en cinq courses, il n'a été devancé que de 296/1000es de seconde par le Britannique Oliver Rowland (Nissan-E DAMS) qui a signé sa première victoire. La 3e place est revenue à l'Allemand Daniel Abt (Audi) à 3.508 secondes. Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) a abandonné.

A la bagarre pour la première place avec Abt, la voiture de Vandoorne et celle du pilote de l'Audi sont entrées en contact ce dont a profité Rowland pour s'emparer de la première place et ne plus l'abandonner malgré les assuats répétés du Belge. Au classement de ce championnat organisé dans l'attente de pouvoir reprendre des courses réelles interrompues par la crise sanitaire du coronavirus, Vandoorne occupe la 2e place. Stoffel Vandoorne, qui avait fini 5e des deux premières manches, totalise 78 points, quatre de moins que l'Allemand Pascal Wehrlein (Mahindra Racing), 4e samedi. L'Allemand Maximilian Günther (BMW), 7e de la course berlinoise, est troisième avec 71 points. D'Ambrosio pointe au 17e rang avec 2 points. (Belga)