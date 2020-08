Formule E - Stoffel Vandoorne: "On n'aurait pu espérer meilleure fin de saison"

(Belga) Stoffel Vandoorne (Mercedes) a signé sa première victoire en Formule E en remportant le dernier eprix de la saison jeudi à Berlin. La 2e place de son coéquipier néerlandais Nyck de Vries offre en outre un doublé à Mercedes.

"Quelle course incroyable ! C'était parfait pour nous", a déclaré Stoffel Vandoorne. "Seb (Buemi) n'était jamais loin mais on sentait qu'on pouvait le contrôler. On n'aurait pu espérer meilleure fin de saison. Ma deuxième place au classement final est un vrai bonus", ajoute le pilote belge, qui termine 2e du championnat derrière le Portugais Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), sacré champion dimanche. Vandoorne s'est élancé de la pole position et a fait la course en tête. "Rouler en tête est assez nouveau et je suis super content que nous y soyions parvenus", dit-il. "Toute l'équipe a fait un travail fantastique. J'ai dû me battre en qualifications ces derniers jours mais tout était parfait aujourd'hui". (Belga)