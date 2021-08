Gardner s'impose à Silverstone, Baltus 23e du Moto2

(Belga) Le Belge Barry Baltus (NTS RW Racing GP) a terminé 23e dimanche du Grand Prix de Grande-Bretagne Moto2, à Silverstone. L'Australien Remy Gardner (Kalex Red Bull KTM Ajo) s'est imposé.

Après deux chutes consécutives en Grand Prix, Barry Baltus a retrouvé le chemin de l'arrivée lors de la 12e manche du championnat du monde Moto2. Pour son premier week-end à Silverstone, il n'a toutefois jamais quitté l'arrière du peloton. Parti 28e, il a en effet profité des différents abandons pour conclure dernier classé au 23e rang. L'apprentissage se poursuit pour le jeune Warétois. Devant, Remy Gardner s'est montré le plus véloce. Quatrième sur la grille de départ, l'Australien a décroché sa quatrième victoire de la saison en résistant jusqu'au bout au poleman Marco Bezzechi (Sky Racing Team VR46). L'Espagnol Jorge Navarro (Lightech Speed Up) a complété le Top 3 devant le Britannique Sam Lowes (Marc VDS Racing Team). Au championnat, Gardner creuse l'écart avec 231 points, soit 44 de plus que son équipier Raul Fernandez, victime d'une chute en deuxième partie de course. Le prochain rendez-vous, le Grand Prix d'Aragon, aura lieu du 10 au 12 septembre. (Belga)