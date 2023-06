Grosses voitures, vitesses insensées, risques incroyables: ces milliardaires se lâchent lors de la plus grosse course illégale du monde

Bienvenue dans la folle course POG et Supercar. Cette course automobile très particulière réunit des dizaines de supercars, chaque année, dans une épreuve totalement illégale, organisée en Asie, aux Etats-Unis ou en Europe, en fonction des éditions. Réservée exclusivement aux collectionneurs et aux riches propriétaires de voitures de luxe, elle propose un parcours de 4800 kilomètres à parcourir en une semaine.

Ce type de course connue sous le nom de Gumball se fait sur routes ouvertes, donc en plein milieu de la circulation, mais avec des voitures qui peuvent atteindre les 300 kilomètres par heure. Les concurrents doivent défier les lois sur place, en dépassant les vitesses, en faisant des donuts ou des figures, sans se faire attraper par les autorités. En 2021, 145 participants et leurs copilotes s'étaient inscrits, donc certains francophones.