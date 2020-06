Les 24 Heures de Spa dureront finalement... 25 heures

Repoussées aux 24 et 25 octobre en raison du coronavirus, les 24 Heures de Spa-Francorchamps vont exceptionnellement durer 25 heures cette année. Le promoteur SRO Motorsports Group a officialisé le format de la course ce lundi.

Habituellement disputées le dernier week-end de juillet, les 24 Heures de Spa-Francorchamps ont dû être reculées de plusieurs mois en raison des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19. Or, la nouvelle date de l'épreuve (qui aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 octobre) correspond à celle du passage à l'heure d'hiver en Europe centrale.

Le promoteur SRO Motorsports Group a donc pris la décision de rallonger exceptionnellement l'épreuve d'une heure. Le départ sera donc donné le samedi à 15h30 et l'arrivée le dimanche à 15h30 pour un total de 25 heures de course. L'épreuve phare des championnats GT World Challenge Europe Endurance (ex-Blancpain GT Endurance) et de l'Intercontinental GT Challenge conservera néanmoins le nom de "Total 24 Hours of Spa".