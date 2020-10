MotoGP/Teruel: Morbidelli gagne, Quartararo perd du terrain sur Mir au Championnat

Destins contraires: l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) a remporté dimanche le Grand Prix de Teruel catégorie MotoGP, alors que son coéquipier français Fabio Quartararo, 8e, a encore perdu du terrain sur le leader du championnat Joan Mir (Suzuki), 3e.

Ce week-end et le précédent sur le MotorLand Aragon à Alcaniz (Espagne) ont été coûteux pour Quartararo. Auparavant, il était en tête chez les pilotes avec une avance de dix points sur Mir. Le Niçois repart dans la position de dauphin à quartorze longueurs, à trois manches de la fin de saison.

"Je suis heureux de quitter l'Aragon car nous avons lutté tous les jours pendant deux semaines", ne cache pas "El Diablo". "Il faut maintenant nous concentrer sur Valence (théâtre des deux prochaines épreuves les 8 et 15 novembre, ndlr). Je suis sûr que ce sera une meilleure piste pour nous et que nous serons plus rapides et constants."

Dimanche, Mir, d'un côté, est remonté de la 12e position sur la grille, quand Quartararo, de l'autre, a reculé à partir de la 6e.

"Je ne pouvais pas donner grand chose de plus", assure le premier du championnat. "Les gars devant étaient un peu trop loin au départ. Ce podium, c'est déjà presque une victoire, donc ça va."

Et l'Espagnol d'ajouter qu'il s'est mis à penser au titre quand il a compris qu'il aurait du mal à rattraper les leaders et a "géré sa course intelligemment."

- "Attaquer en permanence" -

L'autre Suzuki de l'Espagnol Alex Rins, vainqueur la semaine dernière, complète le podium et le deuxième Français Johann Zarco (Ducati-Avintia) est 5e de la 11e manche sur quatorze au programme de 2020.

Cinquième au départ, Zarco a évolué en 3e position jusqu'à la mi-course avant de rétrograder. "J'ai commencé à perdre le bon contrôle de la moto et je suis resté seul un long moment et incapable de garder un rythme élevé", raconte-t-il.

Le poleman japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) a lui chuté dès le premier tour, laissant le champ libre à Morbidelli devant Rins.

"C'était incroyable, un plaisir", commente le gagnant. "Je savais qu'il fallait être agressif. J'ai tout donné à chaque tour. Les sensations sur la moto étaient fantastiques. Je me suis éclaté."

Cette deuxième victoire cette année --sa deuxième en MotoGP-- permet à Morbidelli de se hisser à la 4e place du classement des pilotes devant son compatriote Andrea Dovizioso (Ducati), 13e seulement dimanche.

"Je suis de retour dans le jeu et j'ai l'intention d'attaquer en permanence", annonce "Franky", qui a 25 points de retard sur Mir.

- "Pas de problème pour le futur" -

Parmi les autres têtes d'affiche, l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) est 7e et reste 3e du championnat à 19 points du premier. Valentino Rossi, lui, était absent pour la deuxième course d'affilée après avoir été testé positif au Covid-19.

En Moto2, le Britannique Sam Lowes a gagné sa troisième course d'affilée et pris la tête du championnat du monde avec une avance de sept points sur son dauphin italien Enea Bastianini.

En Moto3, l'Espagnol Jaume Masia, déjà vainqueur la semaine dernière sur ce même circuit, l'a emporté pour remonter à la 4e place du championnat, à 24 points du leader espagnol Albert Arenas mais surtout à cinq unités de la 2e place du Japonais Ai Ogura.

Alors que la situation sanitaire se dégrade en Europe et que les restrictions pour lutter contre le coronavirus se durcissent, le promoteur du MotoGP a assuré dimanche qu'il ne "(voyait) pas de problème pour le futur (...) à l'heure actuelle".

"Pour le moment, rien n'a changé. L'état d'alerte en Espagne, en particulier, n'a pas d'impact sur notre situation (...) S'il y a des restrictions de mouvement après 22h00 et jusqu'au matin, cela n'a pas d'impact sur nous. Pour le moment, nous pouvons continuer", affirme Carmelo Ezpeleta.