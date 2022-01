Neuville lâche 3:40 dans la 12e spéciale en raison d'un problème d'amortisseur

(Belga) Les espoirs de podium pour Thierry Neuville semblent s'être envolés lors de la 12e spéciale du Rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes WRC 2022, samedi après-midi. Le Belge a connu un problème d'amortisseur et a abandonné 3:40.3 lors des 17.04 kilomètres de l'ES 12 Saint-Jeannet - Malijai.

"On a un problème d'amortisseur depuis ce matin", a dit Neuville. On a essayé de réparer mais dans le premier secteur, il est passé au travers du capot. Je vais essayer de continuer." Le Belge est 6e au général, à 5:33.5 de Sébastien Ogier (Toyota). Le Français est à la lutte avec son compatriote Sébastien Loeb (Ford), qui pointe à 5.0. Troisième, Craig Breen (Ford) est déjà à 1:10.6. Une spéciale est encore au programme de samedi. Dimanche, deux spéciales inédites, à répéter à deux reprises, boucleront cette édition 2022, première des treize manches du Mondial WRC: La Penne/Collongues (19,37 km) et Briançonnet/Entrevaux (14,26 km), la dernière citée servant également de Power Stage. (Belga)