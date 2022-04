Stoffel Vandoorne 3e du premier ePrix à Rome remporté par Mitch Evans

(Belga) Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguas TCS Racing) a remporté le premier ePrix de Rome, quatrième manche du championnat du monde de Formule E, samedi, dans la capitale italienne. Parti en pole, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) s'est classé troisième, derrière le Néerlandais Robin Frijns (Envision Racing).

En début de course, Vandoorne se livrait à une lutte acharnée avec Robin Frijns, Mitch Evans et le Portugais Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah), ces pilotes s'échangeant plusieurs fois leurs positions. Finalement, Evans parvenait à créer un petit écart alors qu'il restait une dizaine de minutes de course. Vandoorne devait lutter un moment pour la troisième place avec Jake Dennis (Avalanche Andretti). Evans décrochait sa première victoire de la saison devant Frijns et Vandoorne, qui monte pour la deuxième fois sur le podium cette année après une deuxième place à Diriyah en ouverture de la saison. Le leader du championnat, le Suisse Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) se classait septième. Grâce aux trois points pris avec sa pole, Vandoorne remonte en deuxième position du général à seulement 3 unités de Mortara. Une deuxième course se disputera dimanche à Rome. Cette saison de Formule E comprend 16 manches. (Belga)