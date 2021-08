Thierry Neuville (Hyundai) toujours en tête à l'issue de la deuxième journée

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) occupe toujours la tête du rallye d'Ypres, 8e manche du championnat du monde WRC, samedi, à l'issue de la deuxième journée. Les pilotes vont prendre la direction de Spa-Francorchamp pour terminer l'épreuve avec quatre spéciales au programme dimanche. Thierry Neuville compte un matelas de dix secondes d'avance sur son plus proche poursuivants.

Leader avec 6.8 secondes d'avance sur Craig Breen après la première boucle samedi matin, Neuville a signé le 4e temps du second passage de la spéciale d'Hollebeke, la plus longue du rallye avec ses 25,86 km, et perdait 1.8 secondes sur son équipier irlandais samedi après-midi. Le second passage de la spéciale de Dikkebus permettait à Neuville de signer son 2e scratch de la journée, le 6e au total sur ce rallye, pour reprendre 1.6 secondes sur l'Irlandais. Dans l'ES 15, Thierry Neuville estimait avoir fait une spéciale "propre" et finissait 3e devant concéder 2.2 à Sébastien Ogier, mais gérant son avance au classement général. La dernière portion de la journée voyait encore Thierry Neuville très rapide pour signer un nouveau temps 'scratch', le 7e de son Rallye portant ainsi son avance au classement provisoire à 10.1 sur l'Irlandais Craig Breen (Hyundai) et 42.4 sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota). Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) est 4e à 45.7 devant le Français Sebastien Ogier (Toyota) à 46.7. Dimanche, les pilotes quitteront donc Ypres pour rejoindre le circuit de Spa-Francorchamps 300 kilomètres plus loin. Les pilotes passeront deux fois par Stavelot et Malmedy dont les spéciales prévoient des passages sur le circuit. C'est également sur ce tracé que se disputera la Powerstage, la dernière spéciale du Rallye, qui compte pour la première fois de son histoire comme manche WRC. Au classement mondial des pilotes, le Germanophone compte 96 points, soit 15 de moins qu'Elfyn Evans, 2e, et 52 de moins que Sébastien Ogier, champion du monde en titre. (Belga)