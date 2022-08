On a frôlé le drame en Formule E: un pilote se retrouve bloqué sous une voiture après un énorme crash (photos)

Nyck De Vries, champion du monde sortant en Formule E, a eu droit à une énorme frayeur à l'ePrix de Séoul. Le pilote néerlandais aurait pu perdre la vie ce samedi, s'il n'avait pas été sauvé par le Halo, ce dispositif de sécurité en Y disposé devant la tête des pilotes ces dernières années.

8 voitures se sont retrouvées dans le mur, piégées par des conditions difficiles, provoquant un chaos dès le premier tour de la course. De Vries s'est retrouvé sous une voiture et a eu besoin de 10 minutes pour pouvoir sortir indemne de sa monoplace. Il a fallu qu'une grue évacue la voiture de Buemi pour être certain que De Vries n'avait rien de grave.

Stoffel Vandoorne, cinquième de la course, reste leader du championnat à une manche de la fin. Le dernier départ de la saison sera donné demain matin.