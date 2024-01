Abdel Saïd a frôlé la victoire à Abou Dhabi

Il s'en est fallu de 69/100e de seconde pour qu'Abdel Said ne remporte l'épreuve annexe la plus importante de la manche de Coupe du monde d'Abou Dhabi, dimanche. En selle sur la jument de 14 ans Arpege, le cavalier belge d'origine égyptienne n'a été devancé que par l'Allemand David Will (Zinedream). Le Syrien Laith Ali est monté sur la troisième marche du podium avec Camelia.

Des dix cavaliers ayant pris part au barrage, trois ont signé un sans-faute. Chloe Vranken (Emir) a terminé seizième avec 4 points de pénalité, Celine Schoonbroodt-De Azevedo (Coseno-Blue) a abandonné.

Dans l'épreuve de Coupe du monde, Saïd et Etincelle d'Ellipse ont abandonné dès le premier tour. Schoonbroodt-De Azevedo et Deesse ont écopé de huit points de pénalité et ont terminé juste en dehors des points de la Coupe du monde. L'Allemande Sophie Hinners et le Français Edward Levy ont donné au Grand Prix une touche belge. Hinners a gagné avec le hongre belge Singclair et Levy montait Igins du Seigneur également un hongre belge. Avec My Prins (David Will) à la 4e place, Ipswich (Shane Breen) à la 6e et Sierra (Luiz Felipe Cortizo Gonçalves De Azevedo Filho) à la 8e, cinq chevaux belges ont figuré dans le top-10.