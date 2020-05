Aidé par ses colocataires, ce professionnel du trial IMPRESSIONNE en enchaînant les figures dans sa maison (vidéo)

L'Autrichien Fabio Wibmer profite du confinement pour visiter sa maison... en faisant du trial. Il faut dire qu'il maîtrise parfaitement son vélo, ce qui donne une vidéo pour le moins impressionnante.

Le confinement de Fabio Wibmer se passe bien. L'Autrichien, professionnel du trial, a profité de cette période pour réaliser une vidéo impressionnante. L'idée est simple: improviser le meilleur parcours possible dans sa maison, qu'il partage avec ses colocataires. Un bon moyen d'illuminer le confinement, non ?

Dans cette vidéo, on prend conscience des qualités de Fabio Wibmer. L'athlète va enchaîner les prouesses, entre sauts depuis son toit, sa piscine vide, des figures dans les arbres et même un lancer de balle de basket en vélo. Pareil avec des fléchettes. Le tout avec l'aide géniale de ses colocataires. Un succès impressionnant, dont les coulisses ont été dévoilés. "Pour certains figures, nous avons procédé à plus de 600 essais", explique l'Autrichien de 24 ans. La preuve en fin de vidéo avec quelques "fails" qui témoignent de la complexité des manoeuvres.

Un bon moyen d'animer son confinement !