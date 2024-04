Arnaud Mengal 5e de la manche espagnole de Melilla

Raf De Dobbelaere et Mengal sont sortis de l'eau respectivement en 25e et 27e positions, à moins de 30 secondes de la tête de course. Le triathlète wallon a réussi à intégrer un groupe d'une quinzaine de leaders à vélo, au contraire du jeune Flandrien, qui a incorporé un peloton de poursuivants. Une chute à l'approche de la 2e transition a gêné Mengal et lui a vraisemblablement occasionné un problème mécanique, l'obligeant à lâcher prise et déposant son vélo en 13e position, à 14 secondes du leader Main. Ce dernier s'est imposé devant le Français Antoine Duval (50:46) et l'Espagnol Vicente Hernandez (50:48). Écarté de la lutte pour le podium, Mengal, avec le 2e meilleur temps en course à pied, a néanmoins rattrapé 8 concurrents pour terminer, en 50:56, dans la foulée du Français Guillaume Hay. De Dobbelaere a fini 29e, à 2:18 (52:57).

Chez les dames, la Française Emma Lombardi s'est imposée, en 54:39, devant les Britanniques Kate Waugh (54:55) et Sophie Coldwell (55:27). Seule Belge engagée, Katrien Maes s'est classée 32e (59:43).