Basket: la diffusion du championnat de France interrompue en raison d'impayés

La diffusion du championnat de France de basket sur la plateforme Skweek s'est arrêtée mercredi et jusqu'à nouvel ordre en raison d'impayés, a indiqué jeudi le journal L'Équipe, maison mère de la société de production 21 Prod présente sur ces matches.

Cela fait suite à des impayés de Skweek, propriété du groupe monégasque Fedcom, contrôlé par l'homme d'affaires russo-hongrois Aleksej Fedoricsev.

La société de production du groupe L'Équipe, 21 Prod, a informé Skweek mercredi qu'elle cessait de travailler pour cette plateforme, a indiqué à l'AFP une source interne au groupe L'Équipe.

"À chaque match, L'Équipe engage beaucoup de frais", a expliqué une source au sein du groupe L'Équipe. "L'Équipe supporte les coûts de financement de la production des matches d'Euroligue et d'Elite et la situation n'est plus soutenable".