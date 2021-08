Belgian Lions: Loïc Schwartz rejoint la Grèce et Promitheas

(Belga) L'ailier international belge Loïc Schwartz s'est officiellement engagé avec les Grecs de Promitheas, demi-finalistes des derniers playoffs, en vue de la saison prochaine.

Après quatre saisons à Ostende, l'ailier belge de 28 ans va, pour la première fois, découvrir un nouveau championnat. Après avoir été élu meilleur joueur belge de la saison 2020-2021 et meilleur joueur de la finale des playoffs, Loïc Schwartz a paraphé un contrat en faveur du club grec de Promitheas. La saison dernière, l'international belge tournait à 11.2 points, 3.5 rebonds et 2.9 passes de moyenne en 24 minutes sous le maillot ostendais. Par le passé, il a également évolué à Mons-Hainaut, Pepinster et Charleroi. (Belga)