Belgian Men Hockey League - Les play-offs débutent par la 1re défaite de la saison des leaders gantois

(Belga) Après presque trois mois de trêve hivernale et sous un protocole sanitaire très strict, la Belgian Men Hockey League, le championnat messieurs de division d'Honneur, a repris du service avec la 1re journée dimanche des play-offs (2 poules de 4) pour le titre et les play-downs (1 poule de 6) pour éviter la descente. La Gantoise, leader invaincu après les 13 journées de la 1re phase de la compétition, a entamé ce 2e tour par sa 1re défaite de la saison en s'inclinant 2-1 au Racing de Bruxelles, tandis que dans le même groupe A le Léopold a réussi son entrée en dominant les multiples champions de Belgique du Dragons par 4-3.

A huis clos, comme dans toutes les autres rencontres de division d'Honneur, et sans ses joueurs argentins positifs au coronavirus, hormis son capitaine Juna Manuel Saladino, La Gantoise de Pascal Kina a subi son 1er revers de la saison dimanche des oeuvres de Victor Wegnez, Augustin Meurmans et leurs équipiers. Les Rats ucclois ont pris l'avance en début de partie sur un penalty corner (pc) transformé par leur sleeper irlandais Conor Harte (15e), avant de doubler l'écart en début de 2e mi-temps via Alexis Cayphas (38e) sur une action collective amenée par Wegnez. Réduits à 10 après l'exclusion temporaire d'Antoine Kina, les Gantois eurent beau réduire l'écart en fin de partie sur un but d'Arthur De Borrekens (62e), mais la solide défense organisée devant Jeremy Gucassoff tint bon. Dans le même groupe A, le Léopold est revenu à 2 points des leaders gantois en s'imposant 4-3 face au Dragons, grâce à des buts de ses deux Red Lions Max Plennevaux (2x) et Tom Boon (2x). Les Anversois ont réagi par l'entremise de deux autres champions du monde - Florent Van Aubel (2x) et Felix Denayer - mais leur dernière réduction du score à une minute du terme tomba trop tard. Au classement de la poule et avec les points du 1er tour divisés de moitié, La Gantoise demeure en tête avec 18 points, devant le Léopold (16), le Racing (12) et le Dragons (11). Dans le groupe B, le Beerschot d'Arthur de Sloover a réalisé le nul 4-4 avec l'Orée, tandis que le Waterloo Ducks a confirmé son statut de leader du groupe en allant décrocher la victoire 2-3 à Louvain. Le Watducks de Jean Willems, avec 19 unités, devance l'Orée de 3 points (16), alors que Louvain (11) et le Beerschot (11) auront la tâche difficile pour aller chercher les deux places de demi-finalistes. En play-downs pour éviter les 3 fauteuils de descendants, les six équipes ont chacune partagé l'enjeu. L'Antwerp et le Daring ont fait 1-1, tandis que le derby anversois de l'Herakles et du Braxgata s'est soldé par 3 buts à 3, comme le duel des 2 deux derniers entre Namur et l'Old Club (3-3). Au classement, l'Herakles, avec 9 points, devance le Braxgata (8), l'Antwerp (6), le Daring (6), Namur (3) et l'Old Club (1). La 2e journée de 2e tour pour le titre verra dimanche prochain La Gantoise accueillir le Léopold dans un match au sommet pour la 1re place du groupe A, tandis que dans la poule B le Watducks, face au Beerschot, et l'Orée, contre Louvain, tenteront de se détacher au classement en vue des demi-finales de fin avril réservées aux deux premiers de chaque groupe. (Belga)