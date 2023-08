Blessée, la star du 400 m haies Sydney McLaughlin annonce renoncer à Budapest

La star américaine Sydney McLaughlin-Levrone, championne olympique et recordwoman du monde du 400 m haies, a annoncé vendredi être contrainte de renoncer à disputer les Mondiaux d'athlétisme de Budapest (19-27 août) en raison d'une blessure à un genou.

"Après avoir échangé avec mes médecins et mes entraîneurs, j'ai besoin de m'occuper d'un petit problème avec un genou afin d'être pleinement opérationnelle pour les JO 2024 de l'an prochain", a déclaré l'ahtlète de 24 ans sur son compte Instagram. "J'ai hâte de revoir tout le monde bientôt sur la piste".

Initialement inscrite sur 400 m à Monaco, discipline qu'elle a décidé de privilégier en 2023 avec l'objectif de battre le record de l'Allemande (ex-RDA) Marita Koch (47 sec 60/100e en 1985), McLaughlin pouvait viser aux Mondiaux un 4e titre après ceux du 400 m haies (2022) et du relais 4x400 m (2019 et 2022).

La sprinteuse a remporté début juillet le 400 m des sélections américaines à Eugene (Oregon) en 48.74, réalisant du même coup la meilleure performance mondiale de la saison sur la discipline.

Sydney McLaughlin-Levrone avait décroché l'or du 400 m haies et du relais 4x400 il y a deux ans aux JO de Tokyo et l'an dernier aux Mondiaux d'Eugene. Elle avait porté le record du 400 m haies à 50.68 il y a un an dans l'Oregon.