Bocholt est battu par Pelt, Vise s'impose face à Izegem et Eupen fait tomber Hubo

Bocholt a perdu le derby limbourgeois contre Pelt (22-26) pour la 3e journée des playoffs pour le titre de champion de Belgique de handball entre les six équipes de BeNe-League samedi.

Les troupes de Korneel Douven ont toujours été devant dans une partie dure mais correcte. Pelt qui n'a plus comme objectif que le titre semble bien positionné pour revendiquer une place en finale après s'être imposé aussi à Visé la semaine dernière.

Quelques jours après le licenciement du coach Jean-Luc Grandjean, Eupen a pris sur le fil la mesure de Hubo Handball 27-26 mais n'a senti le souffle des Limbourgeois qu'à deux reprises durant la partie lorsque l'écart est une première fois revenu à sa plus simple expression aux alentours de la 40e minute et dans les derniers instants de la partie.

Grâce à un sans-faute, Pelt est en tête avec 7 points devant Bocholt et Visé qui en ont 6. Eupen pointe à la 4e place avec 3 points devant Izegem, 5e avec 1 point, et Hubo Handball, 6e et dernier sans le moindre point.

Le dénouement de ces playoffs aura lieu la semaine prochaine avec deux journées de compétition à savoir les 1er et 4 mai. Les deux premiers classés disputeront la finale au meilleur des trois manches tandis que le dernier classé sera relégué à l'échelon inférieur.