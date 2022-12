Boston et Phoenix confortent leur première place à l'Est et à l'Ouest

(Belga) Boston et Phoenix ont tous les deux conforté leur première place respective de la conférence Est et de la conférence Ouest de la NBA, la ligue nord-américaine de basketball, après leurs victoires face à Miami (134-121) et Chicago (132-113) mercredi.

Face au Heat, Boston a signé une cinquième victoire de rang sous l'impulsion d'un Jayson Tatum des grands soirs avec 49 points. Avec un bilan de 18 victoires et 4 défaites, les Celtics restent en tête de la conférence Est devant Milwaukee, qui s'est imposé à New York (103-109), et Cleveland qui a défait Philadelphie (113-85). Miami, de son côté, reste 11e. À l'Ouest, Phoenix a signé un sixième succès de rang en disposant facilement de Chicago avec notamment 51 points de Devin Booker en 31 minutes. Les Suns comptent désormais un bilan de 15 victoires et 6 défaites et trônent en tête de la conférence devant Denver, vainqueur de Houston (120-100), et la Nouvelle-Orléans, qui a écarté Toronto (126-108). Dans les autres matches de la soirée, Brooklyn a confirmé sa remontée en battant Washington (113-107) tandis que Utah et les Los Angeles Lakers ont renoué avec la victoire en écartant respectivement les Los Angeles Clippers (125-112) et Portland (128-109). Atlanta s'est lui imposé à Orlando (108-125), Minnesota a battu Memphis (109-101), Oklahoma City a défait San Antonio (119-111) et Sacramento l'a emporté face à Indiana (137-114). (Belga)