Boston toujours autoritaire à l'Est, Houston retrouve couleurs et espoirs à l'Ouest

Les Boston Celtics, qui se baladent en tête de la conférence Est, ont remporté un neuvième succès d'affilée, samedi dans le championnat NBA de basket. Ils sont venus s'imposer chez les Chicago Bulls 113-124. A l'Ouest, les Houston Rockets ont fait presque aussi bien avec une huitième victoire de rang, aux dépens de Utah 147-119. Grâce à cette série, la plus longue depuis 2019, Houston, 11e, est de retour à l'équilibre (35-35) et se positionne pleinement dans la course aux playins, derrière le 10e Golden State (36-33).