Braxgata, vainqueur 2-5 au Watducks, se positionne favorablement comme 3e semi-finaliste

Derrière le Léopold et le Dragons, respectivement vainqueurs 6-2 de l'Orée et 3-0 devant le Victory, tous deux mathématiquement assurés de leur qualification aux play-offs pour le titre, le Braxgata s'est lui aussi positionné favorablement en prenant la mesure 2-5 du Waterloo Ducks, dimanche lors de la 21e et avant-dernière journée d'ION Hockey League. Le dernier ticket qualificatif se jouera dimanche prochain entre les Waterlootois et la Gantoise, à égalité avec 35 points, mais avec un léger avantage pour les Canards qui possèdent une meilleure différence de buts.