Championnats européens - Noor Vidts et Nafi Thiam respectivement 2e et 3e après le 100m haies de l'heptathlon

(Belga) Noor Vidts et Nafi Thiam occupent respectivement la 2e et 3e place de l'heptathlon après le 100m haies, première des sept épreuves, lors des championnats d'Europe d'athlétisme, disputés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens à Munich, mercredi en Allemagne.

La Namuroise, double championne du monde et olympique, a pris la 3e place de la troisième et dernière série en 13.34, derrière Noor Vidts qui a elle réalisé un chrono de 13.29 à six centièmes de la Suissesse Annik Kälin. Au classement de l'heptathlon, Vidts occupe la deuxième place avec 1.081 points, sept de plus que Thiam, troisième (1.074). Kälin occupe elle la tête avec 1.090 points. La première journée de l'heptathlon se poursuivra mercredi avec le saut en hauteur à 11h35 puis le lancer du poids à 19h49 et le 200m à partir de 21h10. À Munich, Thiam défend son titre européen conquis à Berlin en 2018. (Belga)