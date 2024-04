Champions Cup: Meafou veut que Toulouse soit "la meilleure équipe en Europe" cette année

QUESTION: Vos deux premières sélections en équipe de France, contre le pays de Galles et l'Angleterre dans le Tournoi des six nations, ont-elles fait de vous un nouvel homme?

REPONSE: "Je pense que ça n'a rien changé personnellement. Je suis rentré en club et je continuer à travailler avec les mêmes mecs. C'était quelque chose d'énorme, d'incroyable. Tu veux toujours jouer au plus haut niveau. Mais c'est passé maintenant et j'ai envie de faire plus, beaucoup plus".

Q: Comment avez-vous vécu ces deux matches?

R: "Ca faisait longtemps qu'on parlait de moi en équipe de France. J'avais eu le temps de m'y préparer. Je me disais surtout dans ma tête +enfin je suis là et je peux montrer ce que je peux faire pour cette équipe et ce pays+. J'ai bien sûr eu des émotions pendant la Marseillaise avant le pays de Galles mais j'ai essayé de rester calme, de ne pas me mettre trop de pression et de jouer simple. Je pense d'ailleurs que je n'ai pas fait un grand match (...) Je garderai ça en mémoire pour la vie. Mes parents sont venus en vacances et c'est tombé pour le match contre l'Angleterre à Lyon. C'est la première fois qu'ils me voyaient jouer depuis que je suis arrivé en France. Un Crunch pour une première, c'est pas mal (rires)".