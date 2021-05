Charline Van Snick annonce son retour sur les tatamis à Kazan mercredi prochain

(Belga) Après deux mois et demi d'absence, Charline Van Snick a annoncé son retour sur les tatamis la semaine prochaine pour le tournoi du Grand Chelem de judo de Kazan. La Liégeoise s'était sérieusement blessée à la cheville lors du tournoi du Grand Chelem de Tel Aviv le 18 février, mais n'avait pas dû se faire opérer. Elle avait manqué notamment les championnats d'Europe à Lisbonne il y a quinze jours.

Numéro 6 au classement mondial dans sa catégorie des -52kg, Charline Van Snick a expliqué sur les réseaux sociaux samedi avoir passé un test concluant mercredi soir dans son club parisien de l'ACBB. "L'idée de ce "test-match" était de reproduire les conditions d'une compétition officielle avec un arbitre, un chrono, etc. Et de voir où j'en étais sur le plan physique, mais aussi comment réagissait ma cheville blessée à Tel Aviv. Et tout s'est bien passé", s'est réjouie Charline Van Snick. Le Grand Chelem de Kazan se déroule de mercredi à vendredi en Russie. (Belga)