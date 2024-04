Chouchi battu par le champion olympique: "J'ai été très content de pouvoir l'affronter"

"J'ai vécu cette journée de manière positive", a-t-il confié à l'Agence BELGA. "Même si j'ai perdu contre Bekauri, j'ai été très content de pouvoir l'affronter avant les échéances qui arrivent. Je trouve que j'ai bien progressé physiquement. Cela s'est vu dans mon premier combat contre Miletic. Ce n'était pas la même histoire qu'il y a six mois, ici même à Zagreb. Je sens que j'ai également plus d'assurance dans mon judo. Contre Bekauri, en revanche, j'ai manqué de solutions. Il était plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'exprimer comme je l'aurais souhaité. Il faut accepter et prendre le positif."

Sami Chouchi n'oublie pas, en effet, qu'il est monté de catégorie il y a un an, dans l'espoir de participer aux Jeux Olympiques à Paris, alors qu'il était barré par Matthias Casse (IJF 1) en -81 kg. Physiquement, ce n'est pas la même histoire, mais il a déjà fait pas mal de chemin avec une 25e place qui le maintient pleinement dans la course à la qualification.