Conegliano bat Eczacibasi 3-2 en demi-finales aller

Conegliano avait remporté l'épreuve en 2021 face à Vakifbank, qui avait battu les Italiennes en finale un an plus tard.Conegliano avait aussi été finaliste en 2017 et 2019.

Mardi, Vero Vero Volley Milan, l'équipe de Laura Heyrman, s'est imposé 3-0 (25-21, 27-25, 25-20) face aux Turques de Fenerbahçe dans la première demi-finale retour. Le match retour aura lieu mardi à Istanbul.