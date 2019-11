Connaissez -vous le padel? Ce sport à mi-chemin entre le tennis et le squash est de plus en plus pratiqué en Belgique. Entre 2015 et 2019, le nombre de clubs est passé de deux à... cinquante-trois! A Genval, dans le Brabant wallon, des passionnés de padel se sont réunis pour faire connaître leur sport.

Un sport de plus en plus connu en Belgique. Il se pratique à l'aide d'une petite raquette et d'une balle dans un terrain entouré de vitres. Un mélange entre le squash le tennis, mais pour Laura Clergue, championne d'Europe 2019, ce qui différencie le padel du tennis, c'est avant tout la stratégie. "C'est un jeu qui est, selon moi, très stratégique. C'est-à-dire que, comme il y a les vitres, la puissance ne suffit pas. C'est un petit peu un jeu d'échecs, un sport qui ressemblerait à un jeu d'échecs dans lequel il faut vraiment préparer le point puisqu'en effet le facteur force n'est vraiment pas suffisant dans ce dans ce sport", a-t-il elle dit au micro de nos journalistes Laura Van Lerberghe et Nathan Gerlache.

En un an, le nombre de clubs de padel a doublé. Il y en a aujourd'hui 53 et c'est ce succès qui a poussé Valentin Bernard à organiser un événement spécial consacré à ce sport. "Beaucoup de gens ne connaissent pas encore ce sport qui est vraiment sympa et on a la chance d'avoir ici Laura Clergue qui a été championne d'Europe et de la semaine passée en Italie qui vient donner des cours ici à la Casa Genval donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de top".

Car c'est un sport accessible pour tous. Joué sur un petit terrain, le padel ne demande pas une condition physique irréprochable. Un sport ludique qui séduit même les sportifs de haut niveau... "Il suffit d'une demi-heure et puis on peut être dedans et s'amuser assez facilement. Je dirais que c'est un peu comme comme le ping-pong en vacances", a confié Kevin Borlée, athlète et spécialiste du 400m.

Un sport qui fait donc l'unanimité. Par rapport à 2018, il y a plus de 37% de membres inscrits cette année.