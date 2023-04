Corach Rambler remporte le 175e Grand National

Favori à 8 contre 1 et monté par le jockey Derek Fox, il a devancé de deux longueurs Vanillier, cheval français de 8 ans monté par Sean Flanagan. Pour Derek Fox et l'entraîneuse écossaise Lucinda Russell, c'est la deuxième victoire sur le Grand National, après que le duo a triomphé en 2017 avec One for Arthur.

Le départ de la course a été retardé après que plusieurs activistes de la cause animale ont protesté sur la piste.