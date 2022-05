COUPE D'EUROPE DE 10.000 M - Soufiane Bouchikhi réussit le minimum pour l'Euro à Pacé, mais reste 5e temps belge

(Belga) Soufiane Bouchikhi a pris la 15e place de la Coupe d'Europe du 10.000 m samedi à Pacé, en France. Avec son temps de 28:08.49, il satisfait pour la deuxième fois au temps-limite pour l'Euro de Munich, mais il ne dispose que du 5e chrono belge.

Il y a deux semaines à Londres, Soufiane Bouchikhi, dont le record personnel est de 27:41.20; avait déjà réussi le minium pour l'euro (28:15.00) en courant en 28:08.89 dans la capitale anglaise. Il a encore été 40/100 plus rapide ce samedi, mais quatre autres athlètes belges -Isaac Kimeli, Bashir Abdi, Simon Debognies et Robin Hendrix- ont de meilleurs chronos que lui, et seuls trois athlètes par pays pourront aller à l'Euro de Munich en août. Le minimum pour les Mondiaux, qui se tiendront en juillet à Eugene (USA), est de 27:28.00. Samedi, c'est le Français Jimmy Gressier qui s'est imposé à Pacé en 27:24.51. Chez les dames, la victoire est revenue à la Turque Yasemin Can en 31:20.18. Les Belges ont couru la finale B. Chloé Herbiet a couru en 33:50.39, Nina Lauwaert en 34:19.03. (Belga)