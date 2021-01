Coupe de Belgique de basket (m) - Alost confirme sa place en quart de finale

(Belga) Okapi Alost s'est imposé mercredi soir à VOO Liège Basket (70-80) pour le compte du match retour du tournoi play-in qualificatif pour les quarts de finale de la coupe de Belgique, confirmant sa victoire du match aller.

Largement vainqueur lors du match aller (101-58), Alost a confirmé son succès à l'occasion de cette manche retour, également remportée sur la marque de 70-80. Pourtant, les Liégeois ont fait jeu égal avec leurs adversaires pendant 30 minutes. En début de match, Dorian Marchant (15 points, 4 rebonds et 5 interceptions) mettait les visiteurs aux commandes (17-22) mais les joueurs de Lionel Bosco, le coach de VOO Liège Basket, à l'image de Brieuc Lemaire (14 points dont 4x3), ne se laissaient pas faire pour rejoindre les vestiaires avec deux petites unités de retard (45-47). Le troisième acte voyait les deux équipes se rendre coup pour coup (59-62) avant que les Alostois ne terminent en force à la faveur d'un dernier quart remporté 11-18. Okapi Alost empoche donc son billet pour les quarts de finale de la coupe de Belgique où il affrontera Belfius Mons-Hainaut (les 19 et 22 janvier). Les autres confrontations mettront aux prises Limburg United et Malines (les 21 et 24 janvier), Ostende et Anvers (les 22 et 24 janvier) ainsi que Charleroi et Louvain (les 22 et 24 janvier). Pour rappel, Anvers est détenteur du trophée remporté l'année dernière face au Spirou de Charleroi. (Belga)