Coupe du monde de ski alpin : Armand Marchant 21e de la 1e manche du slalom de Val d'Isère, dominée par Pinturault

(Belga) Armand Marchant a signé le 21e temps de la première manche du slalom de Coupe du monde de ski alpin de Val d'Isère, dimanche en France. Parti avec le dossard 38, le skieur belge a signé un chrono de 55.15, à 2.30 du Français Alexis Pinturault, le plus rapide en 52.85.

Armand Marchant revient à Val d'Isère, où il était devenu le premier Belge à marquer des points en Coupe du monde en décembre 2016, avant de se blesser grièvement en janvier 2017. "C'est un endroit que j'apprécie particulièrement. J'ai l'impression de skier à domicile", a déclaré Armand Marchant au micro d'Eurosport après la première manche. "J'avais à coeur de faire une bonne manche malgré des conditions qui ne sont pas faciles". Parti avec le dossard N.1, le Français Alexis Pinturault a largement dominé dimanche cette première manche. Annulé samedi à cause du vent, le slalom s'est bien élancé dimanche sous un ciel bleu: Alexis Pinturault en a profité pour créer d'importants écarts et devancer l'Américain Luke Winters (à 59 centièmes) qui a créé la surprise avec le dossard 40. Le Suisse Ramon Zenhaeusern est 3e à 72 centièmes. Plusieurs skieurs sont partis à la faute sur un tracé compliqué, notamment le Français Clément Noël, sorti de piste trois semaines après sa 2e place au premier slalom de la saison à Levi (Finlande), et le Norvégien Henrik Kristoffersen, hors course pour la victoire à près de 3 secondes de Pinturault (2 sec 82). La deuxième manche débutera à 12h30. Prévu samedi, le slalom de Val d'Isère a été annulé à cause du vent et reporté à dimanche, ce qui a entraîné l'annulation du slalom géant, que devaient disputer Armand Marchant et Sam Maes. Le géant de Val d'Isère sera reprogrammé plus tard dans la saison dans une autre station. (Belga)