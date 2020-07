CSI 5* de Saint-Tropez - Jérôme Guery deux fois meilleur cavalier belge à Saint-Tropez

(Belga) Jérôme Guery a fini à deux reprises dans le top-5 lors de la troisième journée du jumping international 5* de Saint-Tropez, samedi en France. Niels Bruynseels a lui terminé une fois dans le top-10.

Sur Great Britain V, Jérôme Guery a signé un double sans faute et une 4e place grâce à un temps de 42.92 en barrages de ce Grand Prix (1m45). "Un véritable exploit pour un cheval qui n'a que 8 ans", s'ext exclamé le cavalier belge. "Je suis plus que ravi d'avoir ce jeune crack dans mes écuries." La victoire est revenue à l'Italien Lorenzo De Luca sur Amarit d'Amour. Niels Bruynseels, sur Kopernic, a commis une faute en barrages et terminé à la 10e place. Plus tard dans la journée, Guéry a terminé 3e, dans un temps de 64.14 sur Eras Ste Hermelle, de l'épreuve de vitesse (1m50) remportée par le champion d'Europe suisse Martin Fuchs (Stalando/62.27). (Belga)