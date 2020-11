Décès tragique de Christophe Dominici, ancien ailier du XV de France

L'ancien international français de rugby, Christophe Dominici a été retrouvé mort dans des conditions tragiques, dans le parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine près de Paris, ont annoncé les médias français mardi citant son ancien club, le Stade Français.

Chrisophe Dominici serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté du parc en début d'après-midi avant de sauter, a précisé une source policière. Selon le parquet de Nanterre, un témoin aurait vu l'ancien joueur faire une chute de 10 mètres.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre. Christophe Dominici, 48 ans, est l'une des grandes figures du rugby français. Il compte 67 sélections avec le XV de France et n'aura connu que trois clubs en 17 ans de carrière. Après deux saisons du côté de La Valette, tout près de chez lui, ce Toulonnais de naissance avait rejoint le RCT en 1993 où il aura joué quatre ans.

L'ailier français a forgé ses lettres de noblesse au Stade Français suivant le projet de Max Guazzini, avec à la clé cinq titres de champion de France (1998, 2000, 2003, 2004 et 2007). Avec le XV de France, Christophe Dominici a notamment fait partie des tombeurs des All Blacks lors de la Coupe du monde 1999 et de l'équipe de France auteur du Grand Chelem à deux reprises dans le Tournoi des Six Nations.