"Des erreurs qui ne peuvent pas se produire à ce niveau", selon le coach van den Heuvel

"C'est extrêmement dommage, surtout quand on voit comment on a entamé le match, en dominant complètement la première mi-temps", fulminait le technicien néerlandais à la sortie du terrain, regrettant également le manque de réalisme offensif, notamment sur pc.

En deuxième mi-temps, "on a offert des cadeaux, un peu comme en Pro League", pointe Michel van den Heuvel. "On se retrouve très vite à 1-2, et on doit courir derrière les événements. On arrive à remettre les choses en place, mais ensuite, on bascule dans un jeu d'échecs qu'on a jamais réussi à faire basculer à notre avantage."