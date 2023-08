Des Yellow Tigers aux dents longues pour leur Euro à domicile

Malgré une préparation perturbée, les Yellow Tigers auront de l'ambition pour l'Euro féminin de volley qu'elles disputeront à domicile dès jeudi et leur match d'ouverture dans le groupe A contre la Hongrie à Gand.

Désormais dirigées par Kris Vansnick, son adjoiont, les joueuses belges se sont retrouvées mi-juillet pour préparer l'Euro qu'elles disputeront à domicile avec la phase de poule à Gand et la phase finale au Palais 12 à Bruxelles. L'Estonie, l'Italie et l'Allemagne, coachée par Vital Heynen, sont les trois autres pays-hôtes de cet Euro.

Rassemblées depuis la fin du mois de mai, les Yellow Tigers ont connu une campagne agigtée avec le départ de leur entraîneur Gert Vande Broek. Le 27 juin dernier, à la veille de la demi-finale retour de l'European Golden League contre la Suède, Vande Broek avait annoncé son départ après avoir introduit un appel contre sa suspension d'un an à la suite d'accusations d'harcèlement psychologique de la part d'anciennes joueuses.

Versée dans le groupe A, la Belgique (FIVB 13) aura fort à faire avec la Serbie (FIVB 5), double championne du monde en titre, et la Pologne (FIVB 7), 5e du dernier Euro. Les Tigers débuteront jeudi à 20h00 contre la Hongrie (FIVB 36) avant d'affronter la Slovénie (FIVB 23) samedi (20h00) puis l'Ukraine (FIVB 21) le lundi 21 (20h00). Le match contre la Pologne est prévu le mardi 22 (20h00) et enfin la Serbie le jeudi 24 (20h00).

Les quatre premiers des quatre groupes de six équipes seront qualifiés pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C composé de la Turquie, grande favorite pour le titre, l'Allemagne, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l'Azerbaïdjan.

"Nous visons un top 8, mais nous avons hérité d'un tirage difficile", avait confié Vansnick il y a un mois lors d'une journée ouverte à la presse. "Nous voulons grandir match après match même si la victoire sera impérative sur les trois premières rencontres. Ensuite, nous voulons créer un exploit contre la Pologne ou la Serbie. Nous devrons être au top pour nos trois premiers matches et nous verrons ce que nous pouvons faire après."