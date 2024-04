Double objectif de résultats et de points au classement olympique pour les Belges à Zagreb

Monter sur un podium européen et marquer des points pour le classement olympique sont les deux objectifs de la délégation belge aux championnats d'Europe de judo, de jeudi à dimanche à Zagreb en Croatie.

Avec Gabriella Willems, de retour à la compétition, mais sans Matthias Casse qui fait l'impasse sur l'Euro en cette année olympique, l'équipe belge se compose de 11 judokas, 4 chez les messieurs et 7 chez les dames.

Les grands évènements se suivent avant les JO de Paris (27 juillet-3 août) avec ensuite deux rendez-vous en Grand Chelem à Douchanbé au Tadjikistan (3-5 mai) et Astana au Kazakhstan (10-12 mai), ainsi que les championnats du monde à Abou Dhabi (19-23 mai). Ces Mondiaux seront d'ailleurs la seule épreuve de Matthias Casse, numéro 1 mondial en -81kg avant les Jeux.

ll y aura 17 athlètes qualifiés par catégorie pour Paris, au regard du classement du 23 juin, plus l'un ou l'autre par continent pour arriver à 24.

Quatre autres judokas sont pour l'heure en ordre utile pour aller aux Jeux: Jorre Verstraeten en -60 kg (21e), Toma Nikiforov en -100 kg (20e) et Mina Libeer en -57kg (22e), alors qu'Amber Ryheul en -52kg (27e) dispose d'une place quota. A confirmer pour se faire une place aux JO.

Sami Chouchi (-90kg), 26e, n'est pas très loin et vise un beau résultat sur les tatamis croates. Jarne Duyck 78e en -81kg, Loïs Petit (44e) et Ellen Salens (48e) en -48kg, Alessia Corrao 67e en -63kg et Vicky Verschaere 62e -78kg complète la délégation belge.

Toma Nikiforov figure déjà au palmarès d'un Euro titré en 2018 et 2021, de même que Mina Libeer, en bronze en 2022, Jorre Verstraeten en bronze en 2019, 2020 et 2022, ainsi que Sami Chouchi en argent en 2018 et en bronze en 2022.