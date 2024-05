Villeneuve d'Ascq, avec ses Belgian Cats et le sélectionneur Meziane, champion de France

Deux Belgian Cats évoluent à Villeneuve d'Ascq. Maxuella Lisowa-Mbaka a disputé 13:33 pour 2 points et 1 passe. Bethy Mununga n'a pas joué durant ce deuxième match. Avec 24 points chacune, Kamiah Smalls et Shavonte Zellous ont été les joueuses les plus prolifiques de l'ESBVA et de la rencontre. Alexis Peterson a mis 14 points pour Landes.

Villeneuve d'Ascq avait gagné le premier match 66-70. Il s'agit du deuxième titre de l'histoire du club, après celui conquis en 2017. L'an passé, Villeneuve d'Ascq avait été battu par l'ASVEL en finale. Cette année, l'ESBVA a aussi atteint la finale de l'Euroligue.