Ellen Salens éliminée en repêchage: "J'ai montré que je pouvais rivaliser à ce niveau"

"Je suis 'contente' de mes deux premiers tours", a expliqué Salens. "Le départ a été un peu difficile, mais j'ai finalement réussi à passer. Le deuxième tour s'est déroulé rapidement. En quarts de finale, j'aurais dû plus attendre contre mon adversaire russe et ne pas lui foncer dessus. Cela aurait pu donner un autre résultat. Je suis assez déçue du déroulement du combat en repêchage. C'était un combat fermé."

Salens (IJF 48 et 48e au classement olympique) a commencé par deux victoires sur ippon, contre l'Autrichienne Katharina Tanzer (IJF 35) et la Slovène Marusa Stangar (IJF 16). En quarts de finale, elle s'est inclinée face à la Russe Kristina Dudina (IJF 37), qui a réussi un ippon après 2:35. Elle a ensuite été battue en repêchage par la Portugaise Catarina Costa (IJF 8) qui a réussi un waza-ari au golden score, après 7 minutes et 11 secondes de combat.

Salens quitte néanmoins la capitale croate avec un sentiment de satisfaction. "J'ai montré que je pouvais rivaliser à ce niveau. A condition de faire un petit nombre d'ajustements, il est possible d'obtenir plus", a-t-elle souligné. "Maintenant je vais me reposer quelques jours et ensuite reprendre l'entraînement."