Emma Meesseman et Fenerbahce mènent 2 à 0 en finale du championnat de Turquie

Emma Meesseman et son club de Fenerbahce mènent 2 victoires à 0 en finale du championnat de Turquie de basket féminin face à Cukurova. Le premier à trois succès est sacré champion.

Dimanche à Istanbul, Fenerbahce s'est imposé 85 à 64 confirmant un premier succès dans cette finale au meilleur des cinq manches, conquis vendredi 99 à 76.

Lors du premier match, l'intérieure flandrienne des Belgian Cats a inscrit 21 points (6/12 à 2 pts, 2/2 à 3pts et 3/4 aux lancers), délivré six assists et pris 4 rebonds en 27 minutes de jeu.