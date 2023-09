Euro-2023 de volley: les Nikolov, un goût de déjà-vu pour les Bleus

Dans sa carrière de joueur qui l'a mené entre 1995 et 2016 en Italie, en Turquie, en France et même au Japon, Vladimir Nikolov a tout gagné.

"L’équipe de France est favorite, mais dans le sport, tout est possible", explique à l’AFP l’un des meilleurs volleyeurs bulgares de l’histoire, Vladimir Nikolov, dont le fils aîné Aleksandar pourrait causer bien des problèmes aux Bleus vendredi en 8e de finale de l’Euro-2023.

Et quand il s'agit d'évaluer les chances de succès de la Bulgarie face aux champions olympiques français ou encore de commenter la phase de poules de son fils Aleksandar, Vladimir Nikolov, 45 ans, assène ses jugements comme il "claquait" autrefois les attaques sur les terrains.

Sans oublier avec la Bulgarie deux médailles de bronze aux Championnats du monde 2006 et à l'Euro-2009.

Des titres de champion de Bulgarie avec "son" club, le Levksi Sofia dont il est désormais le président, un titre de champion de France et une Ligue des champions avec Tours, et deux titres de champion d'Italie.

"L'équipe de France est favorite, elle est plus équilibrée et plus forte que la Bulgarie. Le seul domaine où la Bulgarie soutient la comparaison, c'est au niveau des attaquants avec Tsvetan Sokolov", lance "Vlado".

- "Talent prometteur" -

"La France ne joue pas aussi bien que lors de l'année des JO (de Tokyo, en 2021, NDLR), mais elle a des joueurs de grande qualité à tous les postes", poursuit l'ancien joueur de Tours (2003-2006) et de Lyon (2013-2016).