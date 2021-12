EuroCoupe - Sans Sam Van Rossom (Covid), Valence s'impose à Venise

(Belga) Les Espagnols de Valence se sont imposés mardi soir en déplacement en Italie, à Venise (67-81) pour le compte de la 6e journée en Eurocoupe de basket.

Privés de Sam Van Rossom, touché par le Covid et placé en quarantaine, les visiteurs ont fait la différence dans le premier quart-temps (16-27) pour prendre le large après dix minutes. Le tandem Klemen Prepelic (17 points) et Mike Tobey (16 points et 8 rebonds) était au four et au moulin pour permettre aux Espagnols de ne pas douter (32-42 et 47-62 après 30 minutes). Les coéquipiers de Sam Van Rossom ne baissaient pas de rythme en fin de match pour s'imposer (67-81) et grimper à la troisième place du groupe B avec un bilan de 4 victoires pour 2 défaites. Les huit meilleures équipes de chaque groupe, composé de dix formations, seront qualifiées pour le deuxième tour de l'Eurocoupe. (Belga)