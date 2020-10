Euroligue - Défaite pour Sam Van Rossom et Valence face à Barcelone

(Belga) Valence s'est incliné mardi soir face à leurs homologues de Barcelone (66-71) pour le compte de la troisième journée en Euroligue de basket. Le meneur belge de Valence, Sam Van Rossom, termine la rencontre avec 6 points.

Invaincu depuis le début de la compétition (deux matchs et deux victoires), Valence n'a pas été en mesure d'enchaîner un troisième succès consécutif. Pourtant, en première mi-temps, les coéquipiers du meneur belge Sam Van Rossom prenaient le meilleur départ. Dans le sillage d'un très bon Bojan Dubljevic (13 points et 8 rebonds), les locaux prenaient les commandes (19-16 et 35-33 à la pause). Le retour des vestiaires fut par contre beaucoup plus compliqué pour les joueurs de Valence. Nick Calathès (14 points et 5 passes) et Roland Smits (15 points et 7 rebonds) étaient au four et moulin. Les locaux encaissaient un 9-21 fatal dans ce troisième acte. Pointés à 10 unités (44-54), les coéquipiers de Sam van Rossom ne baissaient pas les bras et revenaient à six unités (60-66) mais il était trop tard pour revendiquer la victoire (66-71). Le meneur des Belgian Lions, l'équipe nationale belge de basket, Sam Van Rossom, termine la rencontre avec 6 points (3/4 à 2 pts et 0/3 à 3 pts) et 2 passes en 17 minutes. Valence et Barcelone s'affichent à présent avec le même bilan de deux victoires pour une défaite. La semaine prochaine, Valence doit accueillir les Russes du Zenit Saint-Petersbourg mais le match est entre parenthèses à la suite de cas de Covid-19 détectés chez les Russes. Pour rappel, les huit meilleures équipes (sur 18) seront qualifiées pour les playoffs de la compétition.