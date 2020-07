European Tour - L'Italien Renato Paratore remporte le British Masters

(Belga) Grâce à un dernier tour en 69 coups, l'Italien Renato Paratore a remporté le British Masters de golf, comptant pour l'European Tour et doté 1.250.000 euros, samedi sur le parcours du Close House golfclub de Newcastle-upon-Tyne.

Le Romain, qui a mené le tournoi depuis le début, s'est imposé avec trois coups d'avance sur le Danois Rasmus Höjgaard et quatre sur Sud-Africain Justin Harding. Pour Paratore, il s'agit de la deuxième victoire sur le circuit européen après le Nordea Masters en 2017. Il n'a concédé son premier bogey de la semaine que lors du 9e trou samedi. Il n'a ainsi pas réussi à remporter le tournoi sans avoir commis la moindre erreur, une performance qui n'a plus été réalisée sur l'European Tour depuis 1995 et le succès de Jesper Parnevik au Scandinavian Masters.. Notre compatriote Thomas Detry n'avait pas franchi le cut jeudi. - Classement final: 1. Renato Paratore (Ita) 266=65-66-66-69 -18 2. Rasmus Höjgaard (Dan) 269=66-67-66-70 3. Justin Harding (Afs) 270=69-63-66-72 4. Andy Sullivan (Ang) 271=68-69-67-67 . Robert Rock (Ang) 271=69-66-67-69 . Dale Whitnell (Ang) 271=68-64-68-71 7. Oliver Fisher (Ang) 272=65-69-70-68 8. Ryan Fox (N-Z) 273=67-67-71-68 . Jonathan Caldwell (IdN) 273=67-69-67-70 10. Graeme Storm (Ang) 274=71-69-67-67 . Jens Fahrbring (Suè) 274=68-69-68-69 . Ben Stow (Ang) 274=67-68-68-71 . Sam Horsfield (Ang) 274=70-70-71-73 (Belga)