European Tour - Von Dellingshausen et Samooja se partagent la tête à Tenerife

(Belga) L'Allemand Nicolai Von Dellingshausen et le Finlandais Kalle Samooja se partagent la première place du Tenerife Open, tournoi de golf de l'European Tour doté de 1,5 million d'euros qui se déroule sur le parcours d'Adeje, à Tenerife, avant d'entamer le dernier tour.

Samedi, Von Dellingshausen, leader après le 2e tour, a rendu une carte de 70, un sous le par, après trois birdies et deux bogeys. Samooja a réussi un tour en 66 coups, cinq sous le par, grâce à six birdies et un bogey. Le Sud-Africain Dean Burmester reste en embuscade à un coup du duo de tête. Un trio pointe à deux longueurs: l'Espagnol Sebastian Garcia Rodriguez, le Polonais Adrian Meronk et le Sud-Coréen Yikeun Chang. Classement après le 3e tour (par 71): 1. Kalle Samooja (Fin) 196=64-66-66 -17 . Nicolai Von Dellingshausen (All) 196=64-62-70 3. Dean Burmester (AfS) 197=63-68-66 4. Sebastian Garcia Rodriguez (Esp) 198=66-68-64 . Adrian Meronk (Pol) 198=68-65-65 . Chang Yikeun (CdS) 198=67-64-67 7. Garrick Higgo (AfS) 199=63-70-66 . Alfredo Garcia-Heredia (Esp) 199=69-64-66 . John Catlin (USA) 199=63-69-67 . Sean Crocker (USA) 199=67-64-68 (Belga)