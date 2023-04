Fenerbahçe, avec Meesseman, en finale aux dépens de Schio et Mestdagh

Meesseman a terminé la rencontre avec 13 points, 8 rebonds et 5 passes en 36:58. Mestdagh a joué 10:35 pour Schio, marquant 5 points et prenant 1 rebond.

Les Italiennes prenaient le meilleur départ, menant 16-21 après le premier quart-temps et 36-40 à la pause. Les Turques renversaient la situation dans le troisième quart, conclu 61-54. Meesseman et ses équipières parvenaient à contrôler la situation dans les dix dernières minutes pour l'emporter de 7 points.

Quatre fois finaliste (barré en finale par quatre adversaires différents), Fenerbahçe n'a encore jamais été titré. Meesseman, victorieuse à quatre reprises avec Ekaterinbourg (2016, 2018, 2019 et 2021), peut devenir la joueuse belge la plus titrée dans la compétition européenne majeure en clubs avec un cinquième trophée, dépassant Ann Wauters, sacrée à quatre reprises en 2002 et 2004 (Valenciennes), 2005 (Samara) et 2012 (Valence).

La deuxième demi-finale (18h00) mettra aux prises l'USK Prague à l'autre formation turque, Mersin.

Dimanche, le match pour la 3e place se jouera à 17h00 et la finale à 20h00.