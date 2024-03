Fin de saison pour Brieuc Lemaire , blessé aux ligaments croisés

"Brieuc Lemaire est out pour la saison suite à une déchirure des ligaments croisés à l'entraînement mardi. Notre capitaine s'est fait opérer hier (mercredi, ndlr.) et tout s'est bien déroulé, nous lui souhaitons désormais un excellent rétablissement pour nous revenir encore plus fort que cette saison", a écrit Liège sur sa page Facebook.

Lemaire, 31 ans, a compilé 6 points, 3 rebonds et 3,9 assists de moyenne cette saison avec Liège qui occupe actuellement la 7e place de l'Elite Gold de la phase transfrontalière de la BNXT League. Le club liégeois est également qualifié pour le Final Four de l'European North Basketball League qui aura lieu les 9 et 10 avril à Aarhus au Danemark.