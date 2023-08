Gabriella Willems éliminée au premier tour

Gabriella Willems n'aura pas eu l'occasion de rencontrer la N.1 mondiale et championne du monde en titre la Japonaise Niizoe Saki au 2e tour du Masters de judo dans la catégorie des Moins de 70 kg, samedi à Budapest, en Hongrie. La Liégeoise de 26 ans, qui occupe la 15e place mondiale, s'est en effet inclinée au premier tour face à la Hongroise Szabina Gercsak, 32e mondiale et ancien championne du monde juniors en 2015. Willems s'était fait opérer de l'épaule en mars et effectuait son retour à la compétition..