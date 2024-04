Golf: Scottie Scheffler triomphe au Masters pour la deuxième fois, Tiger Woods finit loin

Tel un passage de flambeau, Scheffler est devenu à 27 ans le quatrième plus jeune golfeur à s'imposer sur deux tournois majeurs après Seve Ballesteros, Jack Nicklaus, et le recordman Tiger Woods, qui a traîné sa peine en fond de classement (60e) lors de la fin de la compétition.

Habitué aux honneurs, Woods, âgé de 48 ans et vainqueur de 15 tournois majeurs, a pris un inhabituel départ matinal dimanche (les mieux classés partent en dernier 5 heures plus tard) à 09h35 heure locale (15h35 heure de Paris), suivi par la foule comme à ses plus grandes heures, 27 ans après sa première victoire sur le parcours du National Golf Club.

Au crépuscule de sa carrière, le "Tigre" faisait à Augusta un retour attendu après son abandon il y a un an suivi d'une opération à une cheville. Woods, qui était réapparu sur le circuit en février, a terminé en Géorgie son premier tournoi de l'année, mais n'a toujours pas levé les doutes sur sa capacité physique à enchaîner les tours pour batailler pour les plus grands titres.

Après avoir passé le cut grâce à deux belles journées jeudi et vendredi, Woods s'est effondré samedi (carte de 82, 10 au-dessus du par, la pire de sa carrière en tournoi majeur) pour terminer finalement 60e et dernier des joueurs encore en lice dimanche, semblant peiner à marcher.